مروان عبود: سلسلة الرتب حق ولكن اي موظف يحق له هذه السلسلة؟

اشار رئيس الهيئة العليا للتاديب القاضي مروان عبود الى انه يجب النظرة الى الامور بنظرة شاملة وعامة، موضحا ان الزبائنية ملعبها القطاع العام، عبر التوظيف والصفقات وبيع واستئجار الاراضي، وهناك قطاعات تم تلزيمها للقطاع الخاص مثل البريد الذي كانت تجني منه الدولة ارباح وتوزع بريدها بالمجان، والسؤال كيف اصبح البريد بيد القطاع الخاص؟ رغم ان الموضوع بحاجة الى قانون خاص؟
واعتبر عبود في حديث تلفزيوني، ان سلسلة الرتب والرواتب حق للموظفين، ولكن اي موظف يحق له هذه السلسلة؟ داعيا لاعادة هيكلة الادارات في الدولة. ودعا الى بناء قطاع عام صغير وفعال مع اجور عالية. ودعا القضاة الى ثورة على الذات.
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