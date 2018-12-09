مروان عبود: سلسلة الرتب حق ولكن اي موظف يحق له هذه السلسلة؟

اشار رئيس الهيئة العليا للتاديب ​القاضي مروان عبود​ الى انه يجب النظرة الى الامور بنظرة شاملة وعامة، موضحا ان الزبائنية ملعبها ​القطاع العام​، عبر التوظيف والصفقات وبيع واستئجار الاراضي، وهناك قطاعات تم تلزيمها للقطاع الخاص مثل البريد الذي كانت تجني منه الدولة ارباح وتوزع بريدها بالمجان، والسؤال كيف اصبح البريد بيد ​القطاع الخاص​؟ رغم ان الموضوع بحاجة الى قانون خاص؟

واعتبر عبود في حديث تلفزيوني، ان ​سلسلة الرتب والرواتب​ حق للموظفين، ولكن اي موظف يحق له هذه السلسلة؟ داعيا لاعادة هيكلة الادارات في الدولة. ودعا الى بناء قطاع عام صغير وفعال مع اجور عالية. ودعا القضاة الى ثورة على الذات.