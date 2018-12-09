جوزيف أبو فاضل: الرئيس عون مصرّ على توجيه رسالة إلى مجلس النواب إذا تأخرت الحكومة

أكد الكاتب والمحلل السياسي المحامي ​جوزيف أبو فاضل​ أن "هناك ظروف داخلية وخارجية تقاطعت فيما بينها في ملف تشكيل الحكومة"، لافتا إلى أن " رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لديه فرصة ان تبقى الحكومة ثلاثينية".

وفي حديث تلفزيوني أوضح أبو فاضل أن "هناك 6 نواب يمثلون شريحة معينة من ​الطائفة السنية​ والحل يكون بتمثيلهم"، لافتا إلى أن "الحريري يعتبر ان ​حزب الله​ يريد اختراق الطائفة السنية ورئيس الحكومة من بعد الطائف لديه صلاحيات واسعة داخل ​مجلس الوزراء​".

وشدد أبو فاضل على أن "هناك رسالة ستبعث إلى ​مجلس النواب​ من قبل ​الرئيس ميشال عون​ وهو مصر على هذا الرسالة إذا إستمر تأخير تشكيل الحكومة وبطبيعة الحال سيكون لها تداعيات"، موضحا أن "رسالة عون ليست موجهة حصرا ضد الحريري"، مضيفا:"البلد يتدهور إقتصاديا ونسأل ماذا تنتظرون من الرئيس عون أن يفعل ومن حقه ان يبعث رسالة لمجلس النواب الذي يمثل الأمة لشرح الوضع للشعب اللبناني".وشدد أبو فاضل على أنه "لدي قناعة ان الرئيس عون لا يريد سوى الحريري ولكن الحريري لا يحل الأمور".

وكشف أبو فاضل أنه في حال وجه الرئيس عون رسالة إلى مجلس النواب عندها يتم تلاوتها في المجلس ويبنى على الشيء مقتضاه ، مؤكدا أن "لا أحد يريد خرق صلاحيات رئيس الحكومة ولكن رسالة عون ستكون لشرح الوضع وإعادة النظر بتكليف الحريري الى المجلس النيابي"، معتبرا أن "الحريري هو حليف للرئيس ميشال عون وهو من اصحاب التسوية وبالتالي هو ايضا ضنين على علاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب القوات سمير جعجع وهو لن يخسر إلا اذا كانت العقدة خارجية".

من جهة اخرى رأى أبو فاضل أن "حزب الله هو الحزب الاقوى في لبنان وهو الحزب الذي إنتصر في لبنان والمنطقة "، معتبرا أن "الصراع بين تيار المستقبل وحزب الله هو صراع سني شيعي".