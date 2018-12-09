توقيف شقيقين يؤلفان عصابة لسرقة السيارات من زحلة وضواحيها ويقدمان على بيعها في بريتال

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة في بيان انه بتاريخ 7/12/2018 وفي محلة تمنين، ونتيجةً لعمليات الرصد والتعقب، تمكنت قوة من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف السوري: ز. ع. (مواليد عام 1995) وبالتحقيق معه، اعترف بتشكيله مع شقيقه عصابة لسرقة سيارات من نوعي "هيونداي" و"كيا"، وبإقدامهما على سرقة /11/ سيارة من مدينة زحلة وضواحيها، وبيعها في محلة بريتال، كما اعترف بإقدامه على /4/ محاولات سرقة سيارات نوع "هيونداي تكسون".
واشار الى انه على الفور، قامت قوة من المكتب المذكور من توقيفه شقيقه، ويدعى: ع. ع. (مواليد عام 1991، سوري) والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.
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