اللقاء الإسلامي الوطني: انهيار لبنان يشكل وصمة عار على جبين المسؤولين

دعا اللقاء الإسلامي الوطني في لبنان "كل ​الدول العربية​ والإسلامية التي تعتبر الكيان الصهيوني عدو يجب هزيمته و​فلسطين​ أرض محتلة يجب تحريرها إلى التحالف وصياغة مشروع موحد لدعم ​المقاومة​ في فلسطين والوقوف إلى جانب ​القضية الفلسطينية​ بالمال والسلاح والكلمة.".

وفي الموضوع اللبناني اعتبر اللقاء أن "انهيار لبنان اقتصادياً واجتماعياً وامنياً وسياسياً يشكل وصمة عار على جبين المسؤولين والواجب على الشعب أن يحاسب هؤلاء". وسأل اللقاء السياسيين إن عجزكم عن ​تشكيل الحكومة​ وتفشي البطالة وانتشار ​الفساد​ وتراكم الأزمات هل هذا لا يكفي حتى يستيقظ ضميركم أو تستقيلوا". وناشد اللقاء ​رئيس الجمهورية​ إلى وضع حد لكل هذه الأزمات وأن يضع الأمور في نصابها فالبلد لم يعد يحتمل كل هذا الفشل ونقول للشعب اللبناني آن الأوان لتنتفض وترفض كل أزماتك.