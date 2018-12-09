طقس الغد ممطر مع رياح ناشطة وثلوج خفيفة على ارتفاع ٢٠٠٠م وما فوق

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر طقس متقلّب على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، يتأثّر بدءاً من يوم الإثنين بمنخفض جويّ يستمر خلال الأيّام اللاّحقة

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع ارتفاع بسيط ب​درجات الحرارة​ وتساقط أمطار محليّة متقطّعة وثلوج خفيفة على ارتفاع ١٩٠٠م وما فوق

الإثنين: غائم جزئياً إلى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تشتدّ تدريجيّاً لتصل إلى٦٠كلم/س (٧٠كلم/س شمالاً)، كما تتساقط الأمطار بشكلٍ متفرّق وثلوج خفيفة على ارتفاع ٢٠٠٠م وما فوق.

الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح شديدة تقارب ٧٥كلم/س(٩٠كلم/س شمالاً) ترفع موج البحر لحدود أربعة أمتار وما يزيد في الشمال، تتساقط الأمطار بشكلٍ متفرّق تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعديّة، كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ٢٠٠٠م وما فوق.