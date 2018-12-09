طقس الغد ممطر مع رياح ناشطة وثلوج خفيفة على ارتفاع ٢٠٠٠م وما فوق

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس متقلّب على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، يتأثّر بدءاً من يوم الإثنين بمنخفض جويّ يستمر خلال الأيّام اللاّحقة
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار محليّة متقطّعة وثلوج خفيفة على ارتفاع ١٩٠٠م وما فوق
الإثنين: غائم جزئياً إلى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تشتدّ تدريجيّاً لتصل إلى٦٠كلم/س (٧٠كلم/س شمالاً)، كما تتساقط الأمطار بشكلٍ متفرّق وثلوج خفيفة على ارتفاع ٢٠٠٠م وما فوق.
الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح شديدة تقارب ٧٥كلم/س(٩٠كلم/س شمالاً) ترفع موج البحر لحدود أربعة أمتار وما يزيد في الشمال، تتساقط الأمطار بشكلٍ متفرّق تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعديّة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠م وما فوق.
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