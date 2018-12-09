النشرة: الجيش الإسرائيلي إستأنف أعمال الحفر بمنطقة العبّارة بكفركلا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا أن "الجيش الاسرائيلي إستأنف صباح اليوم أعمال الحفر التي بدأها قبل 4 ايام بمحاذاة الجدار العازل ضمن عملية درع الشمال في منطقة عبارة كفركلا في ظل انتشار كثيف للجنود الإسرائليين في محيط المنطقة يقابله في الجانب اللبناني إنتشار مماثل ودوريات مدرعة ونقاط مراقبة مشتركة للجيش واليونفيل في تلك المنطقة وعلى طول الخط وصولا حتى تلاتل العديسة.
وفي تلة الشراقي في خراج ميس الجبل يسجل إنتشار حوالي 20 جندي اسرائيلي بمحاذاة السياج التقني مدعومين بآلية مدرعة يقابله في الجانب اللبناني إنتشار مماثل للجيش واليونفيل بهدف مراقبة الوضع.
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