النشرة: الجيش الإسرائيلي إستأنف أعمال الحفر بمنطقة العبّارة بكفركلا

افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أن "​الجيش الاسرائيلي​ إستأنف صباح اليوم أعمال الحفر التي بدأها قبل 4 ايام بمحاذاة الجدار العازل ضمن عملية درع الشمال في منطقة عبارة ​كفركلا​ في ظل انتشار كثيف للجنود الإسرائليين في محيط المنطقة يقابله في الجانب اللبناني إنتشار مماثل ودوريات مدرعة ونقاط مراقبة مشتركة للجيش و​اليونفيل​ في تلك المنطقة وعلى طول الخط وصولا حتى تلاتل ​العديسة​.

وفي تلة الشراقي في خراج ​ميس الجبل​ يسجل إنتشار حوالي 20 جندي اسرائيلي بمحاذاة السياج التقني مدعومين بآلية مدرعة يقابله في الجانب اللبناني إنتشار مماثل للجيش واليونفيل بهدف مراقبة الوضع.