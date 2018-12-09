المشنوق: الحريري لن يعتذر أيا كانت الضغوط رئاسية أو حزبية

دعا وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال ​نهاد المشنوق​ إلى "التكاتف مع رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ كي نستطيع إنقاذ لبنان، لأن الوضع الاقتصادي سيء جدا". وأكد في مؤتمر انماء بيروت في دورته الاولى بعد الترخيص برعاية الحريري في فندق الريفييرا، أن "الحريري لن يتراجع عن تشكيل الحكومة ولن يعتذر وسيبقى على موقفه، أيا كانت الضغوط وأيا كان مصدرها، رئاسيا أو حزبيا، بدعم ​نواب بيروت​ و​نواب المستقبل​ وحلفائهم، ونحن معه في كل خطواته، لأن تشكيل الحكومة أمر ضروري، أيا كانت العقد".

وعن موضوع طوفان ​الرملة البيضاء​، شدد المشنوق على ضرورة "اعتماد القضاء، الذي لا يمكن أن نحل محله"، وطمأن إلى أن "الأمر غير متروك وهو في أيد أمينة رغم تشابك المسألة وتعقيداتها، سواء ما يتعلق ب​بلدية بيروت​ أو ​بلدية الغبيري​ أو المحافظة، وستتم محاسبة المسؤولين أيا كان انتماؤهم".