القمة الخليجية الـ39.. من هم القادة الحضور؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

تنطلق فعاليات الدورة الـ39 من أعمال مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمشاركة قادة دول البحرين والكويت وعمان والإمارات، فيما لم يتأكّد حتى اللحظة ما إذا كان أمير قطر سيحضر القمة أم لا.

أكّد الديوان الملكي البحريني ترأس الملك حمد بن عيسى آل خليفة وفد بلاده في أعمال القمة، حسبما أفاد نبيل الحمر، المستشار الإعلامي للعاهل البحريني.

وكتب الحمر في تغريدة عبر تويتر، أمس السبت: "الديوان الملكي يعلن أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى سيترأس وفد مملكة البحرين إلى أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة في الرياض".

كما سيرأس أمير الكويت، الشيخ صُباح الأحمد الجابر الصباح، وفد بلاده إلى الرياض لحضولر القمة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

فيما أوفد سلطان عمان، قابوس بن سعيد، نائب رئيس وزرائه، فهد آل سعيد، نائبًا عنه في القمة المُرتقبة، يُرافقه وفد رسمي في مقدمته وزير الخارجية يوسف بن علوي، حسبما أوردت وكالة الأنباء العُمانية.

ولم تعلن الإمارات بعد مستوى تمثيلها في القمة. فيما أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عن أمله في نجاح القمة الخليجية لتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، كما أبدى ترحيبه برئاسة عمان للمجلس في عامه المُقبل.

وكتب قرقاش على حسابه الرسمي عبر تويتر، الأحد: "نتطلع إلى قمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض اليوم، قمة تعزز مسيرة مجلس التعاون ومكتسباته، ونشكر الشقيقة الكويت على جهودها ونثمن دورها، كما نرحب بالرئاسة العمانية للمجلس في عامه المقبل".

ومساء الثلاثاء الماضي، وجّه الملك سلمان دعوة إلى أمير قطر لحضور القمة المُرتقبة، في ظل الأزمة الخليجية المُستعرة منذ نحو عامين بعد أن قطعت دول السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتهم مع قطر في 5 يونيو 2017، مُتهمين إيّاها بدعم وتمويل الإرهاب. الأمر الذي تنفيه الدوحة بشدة.

ولم يصدر إعلان رسمي قطري حول تلبية تميم للدعوة إلى الآن. فيما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر قطري - لم تُسمه- قوله إن "الشيخ تميم بن حمد لن يشارك في القمة الخليجية".

وأضاف المصدر أن "تمثيل قطر سيكون على مستوى وزير دولة".

وتبحث جلسات القمة عددًا من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما أُنجِز في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية.

فضلًا عن النظر في آخر التطورات السياسية الاقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة. كما سينظر القادة في التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وشهدت القمة الخليجية التي استضافتها الكويت العام الماضي، غياب قادة السعودية والإمارات والبحرين وكذلك سلطنة عُمان، بينما حضرها أمير قطر وأمير الكويت، بالإضافة إلى وفود على مستوى الوزراء من باقي الدول.