الرئيس السوداني يبدأ اليوم زيارة لبيلاروس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب أ): يبدأ الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الأحد زيارة إلى جمهورية بيلاروس( روسيا البيضاء) تستمر ثلاثة أيام، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو. ووفقا لوكالة السودان للأنباء (سونا)، يبحث الجانبان خلال الزيارة سبل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، خاصة في مجال تصنيع الآليات الزراعية والتعاون في مجال الثروة الحيوانية. وسيوقع الجانبان في ختام الزيارة عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتفعيل التعاون الثنائي. وسيفتتح الرئيس السوداني خلال الزيارة السفارة السودانية في مينسك عاصمة بيلاروس. ويرافق البشير خلال الزيارة عدد من الوزراء ورجال الأعمال، وممثلون عن اتحاد أصحاب العمل.

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