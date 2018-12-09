اليابان وأمريكا تجريان تدريبا مشتركا في مقاطعة هوكايدو لتعزيز التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - هوكايدو - (د ب أ):

يجري أفراد من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية والجيش الامريكي تدريب محاكاة مشترك على الكمبيوتر في مقاطعة هوكايدو شمال اليابان، طبقا لما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأحد.

ويشارك حوالي 6600 جندي في التدريب السنوي الذي يطلق عليه اسم "ياما ساكورا" والذي يعني "جبل أزهار الكرز".

ويهدف التدريب إلى تعزيز قدرة القوات اليابانية والأمريكية للتعامل مع الطوارئ مثل هجمات بصواريخ باليستية وعمليات هبوط لقوات العمليات الخاصة.

وتشمل الملامح الجديدة لتدريب هذا العام ردود فعل لهجوم الكتروني.

وشكل الجيش الأمريكي وحدات خاصة للتدريب.

ومن المتوقع أن تصنف الحكومة اليابانية الفضاء الالكتروني بوصفه مجال يمثل أولوية، عندما يتم مراجعة القواعد الارشادية لبرنامج الدفاع الوطني في وقت لاحق من هذا الشهر.