"التموين": قبول تظلمات 178 مواطنا مستبعدا من منظومة التموين والخبز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قبول 178 ألف طلب بإجمالي 232 ألف مستفيد تم عودتهم وإدراجهم ضمن قائمة صرف التموين والخبز عن شهر ديسمبر 2018 بعد قيامهم بتحديث وتصحيح بياناتهم بموجب طلبات التظلم التى تقدموا بها إلى مكاتب التموين في أول 6 أيام وحتى يوم الخميس الماضي.

وقالت الوزارة - في بيان صحفي اليوم الأحد - "إنه تم مراجعة البيانات الخاصة للمتقدمين بالطلبات، وبعد التأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة بها والتأكد أيضا أنهم من المستحقين للدعم تم عودتهم على بطاقتهم التموينية".

وشدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في البيان ذاته، على أنه لن يضيع حق أى مواطن له دعم، وأنه لن يتم السماح بوجود أخطاء.

وأشار إلى أن مكاتب التموين مازالت تتلقى تظلمات المواطنين من خلال حصولهم على استمارة "أداء الخدمة" وكتابة بيانات أفراد الأسرة مرفق بها صورة الرقم القومى لهم، موضحا أن عملية تقديم التظلمات ومراجعة بيانات المتقدمين مستمرة، حيث يتم عودة من تم حذفهم فور تصحيح الأخطاء ببياناتهم وعودتهم للصرف بشكل طبيعي على بطاقتهم التموينية بشكل أسبوعي.. لافتا إلى أن أي فرد يعود على البطاقة يحصل على مستحقاته التموينية كاملة سواء في صرف الخبز أو التموين.

وأكد المصيلحي أنه لم يحدث حذف عشوائى للمواطنين من بطاقات التموين، وأن من تم حذفه لم يكن لديه رقم قومى أو كان هناك خطأ في الرقم القومي أو أرقام قومية مكررة على أكثر من بطاقة، وكذلك البطاقات التى بها عدد أفراد غير متناسبة مع عدد الأفراد المقيدين بالفعل.. منوها إلى أنه حرصا على الحفاظ على حقوق المواطنين فقد تم فتح التطلمات من خلال مكاتب التموين واستقبال ما يقرب من 40 ألف تظلم خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة التموين عن إصدار وتسليم 70 ألف بطاقة تموين ذكية جديدة، بإجمالي 173 ألف مستفيد جديد، وتم إدراجهم في قائمة صرف التموين والخبز اعتبارا من ديسمبر الجارى، وذلك في إطار الحرص على تسليم البطاقات بعد طباعتها للمواطنين من خلال مكاتب التموين حتى يتمكنوا من صرف مقراراتهم التموينية بشكل منتظم.​