فندق سجى المدينة يحتفل بمرور الذكرى السنوية الأولى على افتتاحه

جدة، المملكة العربية السعودية-الأحد 9 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

احتفلت سجى للفنادق والمنتجعات، الشركة السعودية الرائدة في إدارة وتشغيل الفنادق والوحدات السكنية، بمرور الذكرى السنوية الأولى على افتتاح فندق سجى المدينة في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وذلك احتفاءً بعام ناجح من الخدمة المميزة التي قدّمها لزوار المدينة المنورة.

ويمتاز فندق سجى المدينة ذو النجوم الأربعة بموقع استراتيجي في الجانب الشمالي للمنطقة المركزية، على بعد خطوات من المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

وقال السيد مهند بن نبيل خوقير، الرئيس التنفيذي لشركة سجى: "نحن فخورون بالاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لافتتاح فندق سجى المدينة الذي يُعتبر علامة وطنية مرموقة في المملكة العربية السعودية. وكان العام الماضي دليلاً على نجاحاتنا في تزويد زوار المدينة المنورة بأفضل فرص الإقامة المريحة، الأمر الذي جعل رحلة الحج والعمرة تجربة لا تنسى".

وأضاف قائلاً: "أسهمت خبرتنا الطويلة التي تمتد لأكثر من 40 عاماً في قطاع الضيافة بشكل كبير في نجاحنا خلال العام التشغيلي الأول. وقمنا بوضع خطط توسّع مستقبلية تتضمن إدارة وتشغيل فنادق أخرى في عدد من المدن، والاستفادة من خبراتنا في توفير خدمات الإدارة للفنادق ضمن خطط إضافية. وتتماشى جهودنا في هذا الإطار مع أهداف ’رؤية السعودية 2030‘ التي تهدف إلى زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين".

وتمكّن فندق سجى المدينة الذي يتألف من 544 غرفة، إضافةً إلى طابق تنفيذي وصالة استراحة ونادٍ رياضي ومطاعم مخصصة تقدّم أطايب المأكولات من مختلف المطابخ العالمية، من الترحيب بأكثر من 350 ألف ضيف، وأحرز رقماً قياسياً بعدد الغرف المجوزة تجاوز 110 آلاف غرفة، وقدّم 120 ألف وجبة، واستقبل ضيوفاً من أكثر من 80 جنسية وحصل على شهادة تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP).

ويتميز سجى المدينة بتقديم الخدمات الفندقية الخاصة ومنها مساعدة الزوار في رحلاتهم الدينية في المدينة المنورة، كما يوفر لهم راحة الإقامة بالقرب من المسجد النبوي الشريف، في فندق يتمتع بمزيج فريد من الرقي والراحة والأصالة متميزاً عن باقي فنادق الأربع نجوم. ويساعد طاقم العمل المتعدد اللغات في سجى المدينة زوار بيت الله الحرام على تخطي عوائق اللغة متمتعاً بأعلى مستويات التدريب والاحترافية في الخدمة والضيافة، وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي جميع احتياجات ضيوفه.