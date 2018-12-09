فرنسا تعلن عدد الموقوفين خلال احتجاجات أمس بلغ 1726 شخصًا

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أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كستانير ، اليوم الأحد، أن عدد الموقوفين خلال احتجاجات "السترات الصفراء" في البلاد أمس، بلغ 1726 شخصا، في حين تم وضع 1220 منهم قيد الاحتجاز.
وأضاف كستانير أن معظم التوقيفات نفذها رجال الشرطة في باريس، حيث بلغ عدد الموقوفين فيها 1150 شخصا والمحتجزين 619 شخصا، حسب البيانات المدققة للداخلية.
واندلعت احتجاجات "السترات الصفراء"، في نوفمبر الماضي إثر قرار رفع أسعار الوقود الذي تراجعت عنه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، لكن المتظاهرين رفعوا سقف مطالبهم، وهتفوا بإقالةماكرون الذي حملوه مسؤولية تردي أوضاعهم المعيشية.
وكانت مواجهات امس يوم السبت أقل عنفا حتى منصف النهار مقارنة بالفترة ذاتها خلال الأسبوع الماضي، لكن مع حلول ساعات المساء تغير المشهد مع انتشار من يوصفون بـ" المخربين" بين صفوف المتظاهرين، والذين قاموا بإحراق وتدمير عدد من المركبات في شوارع باريس، ولا سيما الشانزليزيه.
وتركزت المواجهات في بداية اليوم الناري بشارع الشانزليزيه وقرب القصر الرئاسي، الذي حاول المتظاهرون
وتحدثت أرقام سابقة ، عن إدخال نحو 500 معتقل من المتظاهرين إلى الحبس الاحتياطي، مما يعني أنهم سيعرضون على الادعاء العام وسيقدمون للمحاكمة.
واستبقت قوات الأمن الفرنسية التظاهرات باعتقال أكثر من 300 شخص في باريس، ولجأت الشرطة إلى الاعتماد على رجال أمن بزي مدني، وذلك لاعتقال المتظاهرين، كما نشرت قوات معززة بمدرعات، تظهر للمرة الأولى في العاصمة الفرنسية منذ عام 2005، ووصل عدد المدرعات المنشورة إلى 14 في العاصمة الفرنسية.
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