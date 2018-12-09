بوروشنكو: وجود حلف الناتو في البحر الأسود ضروري لمنع روسيا من احتلاله

رئيس أوكرانيا بترو بوروشنكو - أرشيفيةوكالات :
قال رئيس أوكرانيا بترو بوروشنكو، إن وجود حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في البحر الأسود، ضروري لمنع القوات الروسية من احتلال البحر الأسود ومنطقة بحر آزوف، الذي يحدث الآن على حد قوله، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال بوروشنكو ،اليوم الأحد، "أولا، نحن بحاجة إلى وجود ناتو في البحر الأسود لمنع القوات الروسية من احتلال البحر الأسود ومنطقة بحر آزوف، وهو ما
وأضاف بوروشنكو :"أننا بحاجة إلى الوحدة والتضامن
يذكر أنه في 25 نوفمبر المنصرم أطلقت سفن روسية النار على ثلاث سفن أوكرانية متجهة من ميناء أوديسا إلى ميناء ماريوبول، واحتجزت السفن في مضيق كيرتش وكان عليها 24 بحارا.
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