قرقاش: نتطلع لقمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين الشريفين

الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي

وكالات :

أكّد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات، أن بلاده تتطلع إلى قمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض اليوم.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "نتطلع إلى قمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض اليوم، قمة تعزّز مسيرة

مجلس التعاون ومكتسباته"، مقدمًا شكره لدولة الكويت على جهودها للمّ الشمل بين دول المجلس، مرحبا بالرئاسة العُمانية للمجلس في عامه المقبل.

يُذكر أن أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج التاسعة والثلاثين تبدأ اليوم الأحد في العاصمة الرياض،

برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتبحث الجلسات عددًا من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية.

كما سينظر القادة في التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، ويبحث مجلس التعاون أيضاً آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.