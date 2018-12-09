- 1/2
- 2/2
أكّد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات، أن بلاده تتطلع إلى قمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض اليوم.
وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "نتطلع إلى قمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض اليوم، قمة تعزّز مسيرةمجلس التعاون ومكتسباته"، مقدمًا شكره لدولة الكويت على جهودها للمّ الشمل بين دول المجلس، مرحبا بالرئاسة العُمانية للمجلس في عامه المقبل.
يُذكر أن أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج التاسعة والثلاثين تبدأ اليوم الأحد في العاصمة الرياض،
وتبحث الجلسات عددًا من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية.
كما سينظر القادة في التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، ويبحث مجلس التعاون أيضاً آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.
شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: نتطلع لقمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين الشريفين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .