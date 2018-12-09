كوريا الجنوبية: لا جديد حتى الآن بشأن زيارة كيم لسول

الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن

وكالات :

أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن الحكومة اقترحت على الشمال زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج - أون إلى سول خلال العام الجاري، إلا أنه لا توجد أية علامات على حدوث تقدم فيما يتعلق بزيارة

كيم المحتملة إلى سول، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.ونقل عن يون يونج - تشان، السكرتير الإعلامي للرئيس مون جيه-إن" لم يتحقق أي تقدم حتى الآن، ولا يوجدلدينا شيء نعلن عنه، ولم تكن هناك أية علامات أخرى ذات مغزى، مضيفا إنه ليست هناك إمكانية لزيارة وفد شمالي إلى الجنوب قبل زيارة كيم".وكان كيم قد تعهد بزيارة سول قبل نهاية العام الجاري عندما عقد قمته الثالثة مع الرئيس مون في بيونج يانج في شهر سبتمبر الماضي.