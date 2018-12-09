كوريا الجنوبية: لا جديد حتى الآن بشأن زيارة كيم لسول

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الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إنوكالات :
أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن الحكومة اقترحت على الشمال زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج - أون إلى سول خلال العام الجاري، إلا أنه لا توجد أية علامات على حدوث تقدم فيما يتعلق بزيارةكيم المحتملة إلى سول، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقل عن يون يونج - تشان، السكرتير الإعلامي للرئيس مون جيه-إن" لم يتحقق أي تقدم حتى الآن، ولا يوجد
وكان كيم قد تعهد بزيارة سول قبل نهاية العام الجاري عندما عقد قمته الثالثة مع الرئيس مون في بيونج يانج في شهر سبتمبر الماضي.
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