أستراليا: الحفل الديني السنوي الجماهيري الضخم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

1 من أصل 13

تحت رعاية دار الفتوى المجلس الإسلامي الأعلى في أستراليا وبتعاون مع جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أقيم الحفل الديني السنوي الجماهيري الضخم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الأحد ٢ ديسمبر 2018 في قاعة الأولمبياد الرياضية في همبوش وذلك تحت شعار "محمد نور الدهر وأكثر "حضره عدد من الشخصيات الدينية والرسمية وممثلي القنصليات والجمعيات ووجهاء ومشايخ وممثلي بعض المؤسسات الإعلامية والجاليات العربية العراقية والسورية والمصرية واللبنانية والأردنية والجزائرية والفلسطينية والصومالية والسودانية والأعجمية منها الأندنوسية والأفغانية والباكستانية والهندية والتركية والبوسنية والهررية والإفريقية والبنغلادشية وحشد كبير من الحضور.

بدأ الاحتفال بكلمة ترحيبة ألقاها الشيخ إبراهيم الشافعي قائلا "أي لقاء عظيم هذا؟ الذي جمع الآلاف المؤلفة، بلغاتهم المختلفة، وقلوبهم المؤتلفة. جاءوا من شتى الآفاق، تحركهم المشاعر والأشواق، تعظيمًا وتقديرًا وحبًا لصاحب الذكرى من بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق" ثم استمع الحضور الى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.

بعد ذلك ألقى البروفيسور الشيخ سليم علوان أمين عام دار الفتوى المجلس الإسلامي الأعلى في أستراليا كلمة جاء فيها: "مُحَمَّدٌ، التَّبَرُّكُ بِكَ سُنَّةٌ عَلَّمْتَهَا أَصْحَابَكَ، فَتَوَارَثَهَا الخَلَفُ عَنِ السَّلَفِ، فَأَنْتَ مَنْ نَاوَلْتَ الحَالِقَ شِقَّيْكَ الأَيْمَنَ وَالأَيْسَرَ يَوْمَ حَجَّةِ الوَدَاعِ وَقُلْتَ لَهُ اِحْلِقْ ثُمَّ دَعَوْتَ أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَيْتَهَ من الشَّعَرِ قَائِلًا لَهُ: اِقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا فِي الصَّحِيْحَيْنِ" وقال "نجتمع موَحَّدين، تحت حب محمد، فرحا بولادة النبي محمد الأمين، معتبرين أن أَصْلَ عَمَلِ الْمَوْلِدِ الَّذِي هُوَ اجْتِمَاعُ النَّاسِ وَقِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءانِ وَرِوَايَةُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي مَبْدَأِ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا وَقَعَ فِي مَوْلِدِهِ مِنَ الْآيَاتِ، هُوَ مِنَ الْبِدَعِ الْحَسَنَةِ الَّتِي يُثَابُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ قَدْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِظْهَارِ الْفَرَحِ وَالِاسْتِبْشَارِ بِمَوْلِدِهِ الشَّرِيفِ، كما اتفقت على ذلك كلمة العلماء والمحدثين والفقهاء المعتبرين، فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة، وثبتنا الله وإياكم على إحياء ذكراها كل عام".

ثم اعقب ذلك عرض المسرحية الإنشادية بعنوان: الأميرة والتاج التي أسرت قلوب الحضور بمغزاها الراقي الذي يوطن في النفوس حب النبي الأعظم والثواب الذي يناله المحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت فقرة فنية بمختلف اللغات تحكي قصة المولد الشرف وإظهار المحبة والشوق إلى محمد أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم. ثم ألقى ضيف الجالية الإسلامية الأديب اللغوي فضيلة الشيخ غانم جلول قصيدتة من روائع الشعر العربي في مدح النبي الهاشمي محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت المشاركة المتميزة لفريق المشاريع لإنشاد التراث مع المنشد العالمي والذي حل ضيفا على الجالية لهذه المناسبة الحاج محمد الخير.

وقد اختتم الاحتفال بتوزيع الحلوى ويجدر الإشارة إلى أنه ولأول مرة في سيدني تم إظهار أثر شريف من ءاثار النبي محمدﷺ لم يتم إظهاره من قبل، وهو شعرة شريفة طويلة من لحيته الشريفة مسندة وثابتة وممهورة بختم بعض السلاطين والعلماء.

ونود في الختام أن نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الحفل الضخم ولا سيما كشافة بانكستاون وليفربول اللذان كان لهما مشاركة مميزة، إضافة إلى مئات المتطوعين. نسأل الله تعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى العطرة، وحال الأمة إلى أحسن.