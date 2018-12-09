مذيعة بتلفزيون السودان تحرض الأسر: “أي زول ماشي يخطب يسوق معاهو مأذون”

أطلقت المذيعة بقناة السودان “أيمان أحمد دفع الله” دعوة للأسر السودانية بضرورة تخفيض تكاليف الزواج في ظل الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد .

وقالت على الأسر أن لا تتردد في إكمال عقد القران أثناء الخطوبة وحثت الأسر قائلة: (أي زول ماشي يخطب يسوق معاهو مأذون، لأن تكاليف ارتفعت) مشيرة الى أن إيجار الصالة يتراوح ما بين (100 – 200) ألف جنيه والحفلة بـ(25) ألف جنيه وقالت كيف نزوج أبناءنا في هذا الحال .

وطالبت “إيمان دفع الله” خلال تقديمها للفقرات “المؤتمر القومي لقضايا الشباب والاستقرار الأسري، طالبت النساء بالتوعية بخفض التكاليف الزواج من خلال مقرات تحفيظ القرآن وجلسات “ألجبنه” و”الجمعيات بالأحياء” وأكدت وبحسب صحيفة المجهر إنها كثير من الأمهات أصبحن يفضلن تبسيط مراسم الزواج وقالت إنها تتم دعوتها لخطوبة لكنها تتفأجا بأنها تحولت الى عقد، وبعدها تسمع بأن الزواج تم دون مراسم كبيرة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)