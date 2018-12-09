تاجر بسوق أم درمان: تزوجت بعشر نساء لزيادة (أمة محمد)

كشف التاجر بسوق أم درمان محمد الشيخ إدريس عن زواجه من عشر نساء له عشرة من الأبناء وتسع من البنات ، مبرراً أن عدد زيجاته المتعددة رغبة منه في (زيادة أم محمد عليه الصلاة وأتم التسليم) حد تعبيره .

وقال محمد الشيخ بحسب صحيفة السوداني أنه قادر على التوفيق بين نسائه اللائي على ذمته وحتى اللائي أنفصلن عنه ينفق عليهن بما يرضي الله تعالى .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)