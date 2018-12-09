كشف التاجر بسوق أم درمان محمد الشيخ إدريس عن زواجه من عشر نساء له عشرة من الأبناء وتسع من البنات ، مبرراً أن عدد زيجاته المتعددة رغبة منه في (زيادة أم محمد عليه الصلاة وأتم التسليم) حد تعبيره .
وقال محمد الشيخ بحسب صحيفة السوداني أنه قادر على التوفيق بين نسائه اللائي على ذمته وحتى اللائي أنفصلن عنه ينفق عليهن بما يرضي الله تعالى .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
شكرا لقرائتكم خبر عن تاجر بسوق أم درمان: تزوجت بعشر نساء لزيادة (أمة محمد) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .