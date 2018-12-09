كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تهدد كندا بعواقب وخيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وسائل إعلام صينية رسمية إن الصين استدعت السفير الكندي لديها على خلفية احتجاز المديرة التنفيذية لشركة "هواوي" منغ وانزهو، في مدينة فانكوفر الكندية.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد، بأن نائب وزير الخارجية الصيني لو يوتشنغ، استدعى السفير الكندي لدى الصين جون ماك كالوم، أمس السبت للاحتجاج على احتجاز منغ، من قبل السلطات الكندية، والذي وصفته بأنه "مشين في طبيعته".

وأضاف أن الصين تطالب كندا بإطلاق سراح منغ وحماية حقوقها أو مواجهة "عواقب وخيمة"، مضيفة أن القانون غير منطقي وغير معقول ومشين في طبيعته.

وتواجه منغ (46 عاما)، التي تشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة هواوي وابنة مؤسس الشركة رين زينجفي، اتهامات بالتآمر للاحتيال على مؤسسات مالية متعددة، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاما لكل تهمة.

وظهرت منغ في جلسة للنظر في إمكانية الإفراج عنها بكفالة في محكمة في فانكوفر يوم الجمعة الماضي لكن القرار تأجل حتى يوم الاثنين.

وكانت منغ وانزهو قد ألقي القبض عليها السبت الماضي بناء على طلب من السلطات الأمريكية، أثناء مرورها من هونغ كونغ في طريقها إلى المكسيك.