كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفجير في باكستان خلال احتفال بعيد المولد النبوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 6 أشخاص، اثنان منهم بحالة حرجة، الأحد، في تفجير وقع خلال احتفال بعيد المولد النبوي بمدينة كراتشي الباكستانية.

ووقع التفجير أثناء احتفال نظمه حزب الحركة القومية المتحدة في منطقة غولستان جوهر بكراتشي، أكبر مدن البلاد، بحسب ما ذكرته مصادر محلية.

وألقى مهاجم على دراجة نارية متفجرات مصنوعة يدويا وسط الحشد المشارك في الاحتفال فجر اليوم، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم اثنان في حالة خطرة.

ونجا من التفجير وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال مقبول صديقي، وزعيم المعارضة في برلمان إقليم السند خواجة إزهارول حسن.