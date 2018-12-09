كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرّة أرمينيا تشهد انتخابات برلمانية مبكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد أرمينيا اليوم أول انتخابات برلمانية مبكرة في تاريخها المعاصر، حيث فتحت مراكز الاقتراع وعددها 2010 أبوابها أمام الناخبين في البلاد عند الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في أرمينيا تيغران موكوشيان، أن الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تشهدها أرمينيا اليوم تجرى بشكل هادئ، دون تسجيل أي انتهاكات تذكر.

وأشار إلى أن أكثر من 20 ألف شخص يعملون في اللجان الانتخابية في مناطق البلاد، وتم تجهيز مراكز الاقتراع بكل الأجهزة والمواد اللازمة وأن التصويت مستمر كذلك عبر الإنترنت.

ولفت إلى أنه تم تسجيل مليونين و592 ألفا و486 ناخبا، وأن 1444 مرشحا يمثلون 9 أحزاب وكتلتين انتخابيتين، يتنافسون في الانتخابات الحالية.

وذكّر بأن القانون يفرض على الحزب المتنافس نيل أكثر من 5٪ من الأصوات لدخول البرلمان، على أن تحصل الكتلة على أكثر من 7٪ مع ضرورة ألا يقل عدد الأحزاب والقوى السياسية المنضوية فيها عن 3.

ويؤكد المتنافسون الرئيسيون وعلى رأسهم كتلة "أرمينيا المزدهرة" تأييدهم لتطوير العلاقات مع روسيا.

وتنادي الكتلة المذكورة والتي يتزعمها القائم بأعمال رئيس الوزراء نيكول باشينيان بتطوير العلاقات مع روسيا "على أساس من المساواة والاحترام المتبادل للمصالح الوطنية".