كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيئول: لا مؤشرات على التقدم في ترتيب زيارة كيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المكتب الرئاسي في سيئول الأحد بأنه لا توجد علامات على حدوث تقدم في ما يتعلق بالزيارة المحتملة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى سيئول، التي اقترحت استضافته قبل نهاية العام.

وقال السكرتير الإعلامي للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، في رسالة نصية للصحفيين: "لم يتحقق أي تقدم حتى الآن، ولا يوجد لدينا شيء نعلن عنه".

ونفى المكتب الرئاسي رسميا التقارير الإعلامية التي أكدت أن كيم يخطط لزيارة سيئول لـ3 أيام هذا الأسبوع، وأن المسؤولين الكوريين الجنوبيين مشغولون في الاستعدادات لهذه الزيارة.

وأوضح المكتب الرئاسي أنه يترك جميع الأبواب مفتوحة أمام زيارة كيم قبل نهاية العام، أو مطلع العام المقبل، مستبعدا إمكانية زيارة وفد شمالي إلى الجنوب قبل زيارة كيم.

وفي وقت سابق، أكد البيت الأزرق المقر الرئاسي في سيئول، أن زيارة كيم لكوريا الجنوبية لن تتم بين 13 و15 من هذا الشهر لأسباب لوجستية.

وكان كيم قد تعهد بزيارة سيئول قبل نهاية العام الجاري عندما عقد قمته الثالثة مع مون في بيونغ يانغ في سبتمبر الماضي.