كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير أوكراني يؤكد قدرة بلاده على تصنيع الأسلحة النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المندوب الأوكراني السابق لدى حلف الناتو اللواء بيوتر جاراشوك في حديث تلفزيوني، أنه تتوفر لدى بلاده كل الإمكانات اللازمة لإنتاج الأسلحة النووية.

وأضاف أن كييف تملك القدرة على إنتاج القنابل الذرية والرؤوس النووية، وقال: "لا يوجد في كل العالم مصانع تشبه مصنع إنتاج الصواريخ العابرة للقارات الذي كان في أوكرانيا حقبة الاتحاد السوفييتي، والواقع اليوم في مقاطعة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية. لا روسيا ولا الولايات المتحدة أو الصين، يمكنها تصنيع صاروخ "الشيطان" الذي تم إنتاجه في هذا المصنع".

وأضاف، أنه لا توجد أي دواع تجعل بلاده تخشى العقوبات الدولية في حال باشرت بإنتاج السلاح النووي.

في 5 ديسمبر 1994، وقعت أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا، على مذكرة بودابست التي جردت أوكرانيا من السلاح النووي الموجود على أراضيها وجعلتها تنضم إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

وتتهم سلطات كييف الحالية روسيا بانتهاك مذكرة بودابست، فيما تدحض روسيا هذه الاتهامات مؤكدة أن وثيقة بودابست ليست معاهدة دولية ولا تفرض التزامات إضافية على الدول الموقعة عليها، باستثناء تلك الواردة في نصها.