كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال 10 أشخاص بعد احتجاجات للمحاربين القدماء بالصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وسائل إعلام حكومية اليوم الأحد إن السلطات الصينية فى إقليم شاندونج الواقع شرق البلاد اعتقلت 10 أشخاص اشتركوا فى مظاهرات للمحاربين القدماء فى أوائل أكتوبر الماضى.

والشكوى من معاشات العسكريين ومزايا أخرى قائمة منذ فترة طويلة فى الصين وشهدت الأعوام الأخيرة احتجاجات متفرقة. وتظاهر مئات من المحاربين القدماء أوائل العام الماضى فى وسط بكين لمدة يومين مطالبين بمزايا تقاعد.

وقال التلفزيون الحكومى إن احتجاجات وقعت بين 4 و 7 أكتوبر الماضي فى مدينة بينجدو بإقليم شاندونج عندما تجمع حوالى 300 شخص من أنحاء مختلفة من الصين تحت شعار "نحن المحاربين القدماء" ووصف التلفزيون المظاهرة بأنها غير قانونية.

ونقل التقرير عن وزارة الأمن العام أن المحتجين اشتبكوا مع الشرطة وأتلفوا حافلات. ووعدت الحكومة مرارا بمعاملة المحاربين القدماء بصورة أفضل وأنشأت هذا العام وزارة شؤون المحاربين القدماء كجزء من تعديل وزارى أوسع.