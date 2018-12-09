كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تطلق خطا جديدا لقطارات الشحن مع أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أطلقت الصين خطا جديدا لقطارات الشحن يربط بين مدينة "سوتشو" بمقاطعة "جيانغسو" شرقى الصين مع مدينة "دويسبورج" الألمانية.
ويتم تشغيل الخط الجديد - وفقا لوسائل إعلام صينية - باسم "سوتشو- دوستيك - دويسبورج" بشكل مشترك من قبل شركة "سوتشو نيوسيتى المحدودة للاستثمار والتنمية"، وشركة "كازاخستان إكسبرس المحدودة للسكك الحديدية"، حيث تم التوصل إلى اتفاقية تعاون ثنائى بين الشركتين على هامش الدورة الأولى لمعرض الصين الدولى للواردات فى نوفمبر الماضي.
وتقع مدينة سوتشو عند تقاطع "الحزام والطريق" ومنطقة نهر اليانغتسى الاقتصادية، وتتمتع بأسس اقتصادية قوية ومزايا الموقع البارزة.
شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق خطا جديدا لقطارات الشحن مع أوروبا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .