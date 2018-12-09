كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تطلق خطا جديدا لقطارات الشحن مع أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت الصين خطا جديدا لقطارات الشحن يربط بين مدينة "سوتشو" بمقاطعة "جيانغسو" شرقى الصين مع مدينة "دويسبورج" الألمانية.

ويتم تشغيل الخط الجديد - وفقا لوسائل إعلام صينية - باسم "سوتشو- دوستيك - دويسبورج" بشكل مشترك من قبل شركة "سوتشو نيوسيتى المحدودة للاستثمار والتنمية"، وشركة "كازاخستان إكسبرس المحدودة للسكك الحديدية"، حيث تم التوصل إلى اتفاقية تعاون ثنائى بين الشركتين على هامش الدورة الأولى لمعرض الصين الدولى للواردات فى نوفمبر الماضي.

وتقع مدينة سوتشو عند تقاطع "الحزام والطريق" ومنطقة نهر اليانغتسى الاقتصادية، وتتمتع بأسس اقتصادية قوية ومزايا الموقع البارزة.