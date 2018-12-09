كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكية: نعارض بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية فى اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تعارض بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية فى اليمن. وأدلى تيموثى ليندركينج نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الخليج بالتصريحات خلال مؤتمر فى أبوظبي.

شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: نعارض بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية فى اليمن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .