في 3 عمليات متفرقة…حجز بضائع مهربة قيمتها 2.45 مليون درهم بالناظورـ صور

تمكنت العناصر الأمنية المشتغلة بإدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة بالجهة الشرقية، خلال اليومين الأخيرين، في ثلاث عمليات متفرقة من حجز عدد من البضائع بلغت قيمتها ما يزيد عن 2.45 مليون درهم.

وحسب بلاغ صادر عن إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة، فإن “تعزيز تدابير محاربة التهريب بشتى أنواعه بالجهة الشرقية، أسفر خلال نهاية شهر نونبر على حجز بضائع داخل سيارة من النوع الكبير مرقمة بأروربا، كانت تحمل كميات مهمة من الملابس الجديدة المهربة بقيمة مالية تفوق 1.23 مليون درهم، وذلك بالطريق الثانوية الرابطة بين منطقتي دار الكبداني والقندوسي، ضواحي إقليم الدريوش”.

وأضاف المصدر ذاته أن العملية الثانية التي جرت خلال الثلاث الأيام الأخيرة، من الشهر الجاري، بميناء الناظور، مكنت الجمارك من إحباط محاولة استيراد تنطوي على غش لكمية كبيرة من المعدات الطبية المهربة ومواد التجميل والملابس الفاخرة.

وأورد ذات البلاغ، أن العملية الأخيرة والتي جرت أول أمس بمدينة ميضار ضواحي إقليم الدريوش، همت تهريب عددا من الأحذية الرياضية تحمل علامات تجارية معروفة وملابس ومواد تجميل، كانت على متن ثلاث حافلات في طريقها إلى مدن الداخل، بالإضافة إلى عدد مهم من المواد الشبه الطبية التي يتم إغراق الأسواق المحلية والوطنية بها.