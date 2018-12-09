كلاسيكو المغرب..هذه لائحة الوداد لمواجهة الجيش

كشف نادي الوداد الرياضي عبر موقعه الرسمي، عن قائمة20 لاعباً مدعوا لمباراة الجولة11 من منافسات الدوري المحلي الممتاز، أمام الجيش الملكي. مباراة الكلاسيكو التي سيستضيفها ملعب محمد الخامس، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء، اليوم الأحد، ستسجل غياب المدربين الأساسيين للفريق، بعد إستقالة امحمد فاخر، من تدريب العساكر، وعدم توصل ” الأحمر والأبيض”، إلى صيغة قانونية لتولي فوزي البنزرتي تدريب المجموعة من دكة البدلاء. وفيما يلي القائمة الكاملة للوداد: رضى التكناوتي بدر بنعاشور الشيخ كومارا أشرف داري بدر غادارين محمد الناهيري أيوب العملود زهير المترجي محمد أوناجم اسماعيل الحداد وليد الكرتي بديع أووك ميشيل باباتوندي ويليام جيبور صلاح الدين السعيدي أنس الأصبحي أمين تيغزوي أيمن الحسوني حمزة الواسطي واتارا

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