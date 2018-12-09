توقيف برازيلية بمطار محمد الخامس كانت تهرب الكوكايين في ملابسها الداخلية

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، أمس السبت، من توقيف مواطنة تحمل الجنسية البرازيلية، تبلغ من العمر 51 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في محاولة لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيد الدولي.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيها بعدما كانت قادمة على متن رحلة جوية من مطار ساوباولو، مضيفا أن إجراءات التفتيش التي تم القيام بها أسفرت عن حجز 610 غرامات من مخدر الكوكايين كانت تخفيها بملابسها الداخلية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء، بعد الاشتباه في تهريبها لشحنات مماثلة من الكوكايين داخل أمعائها، وذلك في انتظار البحث معها حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.