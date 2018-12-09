حقوقيون يدعون لمسيرة شعبية تطالب بالعفو على معتقلي “الحراك” والصحافيين المهداوي وبوعشرين

دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى تنظيم مسيرة جديدة، اليوم الأحد، بعاصمة المملكة الرباط، وذلك للمطالبة بـ”إصدار العفو عن معتقلي حراك الريف وجرادة، القابعين وراء سجون المملكة، والصحافيين المعتقلين، « توفيق بوعشرين والمهداوي »، وكذا بإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملفات الاعتقالات السياسية، ومختلف الاحتجاجات السلمية التي عرفتها البلاد.
وذكرت المنظمة الحقوقية في بلاغ لها، أن الحكومة تمعن في “تغييب الإرادة العامة للشعب، وحجبه عن ممارسة حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، ومتابعة الناهبين الذين صدر في حقهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات، واستمرار التساهل مع ناهبي الأراضي السلالية والمتحكمين في الريع”.
ورفعت الهيئة الحقوقية شعارا لهذه المسيرة يحمل جاسم “لنقف جميعا من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية”، مطالبة في الوقت نفسه حكومة العثماني ب”توفير كافة الضمانات لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا، فضلا عن تجريم الانتهاكات المرتبطة بنهب المال العام”، وفق ما ورد في ذات البلاغ.
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