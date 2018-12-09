استمرار البحث عن رسمي جربان بالطيبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتواصل أعمال البحث عن الشاب رسمي جربان (50 عاما) من قرية جسر الزرقاء، في الطيبة، الذي اختفت آثاره خلال الفيضانات التي شهدتها المدينة مساء أول من أمس الجمعة.

وخرج عدد من الشبان والمتطوعين ومسؤول قسم الأمن والأمان في بلدية الطيبة للبحث مجددا عن الشاب منذ الصباح الباكر.

وعلم أن الشرطة عثرت على بنطال يشتبه بأن المفقود كان يرتديه في آخر مرة شوهد بها، يبعد عن مكان اختفائه نحو عشرة كيلومترات.

وقال مسؤول قسم الأمن والأمان في بلدية الطيبة، أدهم مصري، إن الشخص المفقود كان يعمل في الأراضي الزراعية بالطيبة، وتحديدا قرب طريق المقبرة الغربية باتجاه جسر شارع 6، وعلى ما يبدو اختفت آثاره حوالي الساعة العاشرة من صباح أول من أمس الجمعة.