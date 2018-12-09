النقب: إصابة خطيرة لشابة سقطت من الطابق الرابع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت شابة (35 عاما) من سكان قرية حورة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطها من الطابق الرابع في عمارة سكنية صباح اليوم، الأحد.
وقدمت الطواقم الطبية التي استدعيت إلى المكان العلاجات الأولية للمصابة، وجرى نقلها بسيارة الإسعاف الى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع لاستكمال العلاج.
إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، ولم تتضح أسباب سقوط الشابة لغاية الآن.
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