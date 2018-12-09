توقيف 1723 شخصا خلال تظاهرات محتجي "السترات الصفراء" السبت في #فرنسا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جانب من تظاهرات محتجي "السترات الصفراء" في باريس

أوقف 1723 شخصا في جميع أنحاء فرنسا خلال الجولة الأخيرة من تظاهرات "السترات الصفراء" السبت التي تخللتها صدامات بين محتجين وشرطة مكافحة الشغب، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية الأحد.

وقالت الوزارة إن 1220 من بين مجموع الموقوفين حُبسوا قيد التحقيق. وشارك حوالى 136 ألف شخص في تظاهرات السبت، حسب الوزارة وهو العدد نفسه تقريباً الذي شارك في تظاهرات الأول من كانون الأول/ديسمبر.