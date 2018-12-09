جريمة الإيموبيليا ثالث فيلم يخرج من عمارة المشاهير

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ثلاثة أفلام كانت الإيموبيليا السبب في ظهورها، وكأنها تضع نفسها في التاريخ السينمائي كما المعماري، وقصص مستوحاة من أحداث حقيقية تحملها شقق وأسانسيرات العمارة الشهيرة.
تحرير:نجوى عبدالحميد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٠ ص
نجح فيلم جريمة الإيموبيليا في لفت الأنظار ونال إشادة كبيرة بقصته والإخراج والأداء غير المتوقع لأبطاله، وبعد عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الحالية ضمن القسم الرسمي خارج المهرجان، جعل الأنظار تتجه لهذه العمارة الشهيرة الغامضة التي كانت حدثا بتصميمها وضخامتها وكذلك بقاطنيها من المشاهير والنجوم. ولكن الأمر لم يقتصر على ذلك، بل أكد المخرج خالد الحجر، أن قصة الفيلم مستوحاة من جريمة حقيقة حدثت بالفعل في العمارة عندما قتل أحد السكان فتاة ليل وسايس العمارة.
جريمة الإيموبيليا المخرج خالد الحجر كان من الأشخاص المفتونين بهذه العمارة الساحرة التي سكنها، وتردد عليها أغلب نجوم الفن منذ بنائها في عام 1938، ولهذا حرص على أن يكون أحد سكانها عندما أتيحت له الفرصة، وقام بشراء شقة المطربة الراحلة ليلى مراد من ابنها المخرج زكي فطين عبد الوهاب، لتبدأ رحلته داخل العمارة،
جريمة الإيموبيليا
المخرج خالد الحجر كان من الأشخاص المفتونين بهذه العمارة الساحرة التي سكنها، وتردد عليها أغلب نجوم الفن منذ بنائها في عام 1938، ولهذا حرص على أن يكون أحد سكانها عندما أتيحت له الفرصة، وقام بشراء شقة المطربة الراحلة ليلى مراد من ابنها المخرج زكي فطين عبد الوهاب، لتبدأ رحلته داخل العمارة، ويكتشف جريمة حقيقية حدثت في العمارة توقظ عنده الحس الفني كمخرج ليقرر تحويل القصة إلى فيلم، ويخرج إلى النور "جريمة الإيموبيليا"،ى الذي عرض في مهرجان القاهرة السينمائي.غزل البنات
أحداث هذا الفيلم بدأت بلقاء في أحد أسانسيرات عمارة الإيموبيليا، التي تحتوي على 27 أسانسير، فكما حكت ليلى مراد في أكثر من لقاء لها والتي كانت تسكن في الدور الحادي عشر، أنها كانت معتادة لقاء جارها في الدور السابع بالعمارة نجيب الرحاني في الأسانسير عندما تعود من عملها في السينما، وهو من عمله في المسرح، ولكنهما لم يكونا يتحدثان معا، وفي مرة أصر أن يصعد معها إلى الدور الحادي عشر ليقف على باب الأسانسير ويقول لها "نفسي أمثل معاكي يا بنتي قبل ما أموت"، وبالطبع أكدت له أن الأمر شرف ليها، ودخلت سريعا لزوجها أنور وجدي لتحكي له الأمر، ولم يضيع وجدي الوقت ليخبرها في الصباح أنه وجد فكرة فيلم رائعة تصلح لها مع نجيب الريحاني، وذهلت ليلى وانشغلت ولكن بعد يومين جاءها أنور ليخبرها أنه بالفعل وقع مع نجيب الريحاني عقد فيلم "غزل البنات" ليظهر الفيلم عام 1949.
بين السما والأرض
قصة فيلم آخر بدأت في أسانسير الإيموبيليا، واستمرت أحداث القصة كلها داخل الأسانسير، فيلم "بين السما والأرض" لمخرج الواقعية الشهير صلاح أبو سيف، في عام 1959 أي بعد 10 سنوات من فيلم غزل البنات، وبعد 20 عامًا من بناء العمارة، قدم أبو سيف الفيلم الذي أتته الفكرة بعد أن احتجز هو وزوجته الحامل في أسانسير الإيموبيليا لعدة ساعات، خرج بعدها متأثرًا جدًا هو وزوجته، وبعدها اجتمع مع الأديب نجيب محفوظ وقص عليه الفكرة، وأنه يريد أن يصنع فيلمًا تدور كل أحداثه في الأسانسير ويجمع فيه نماذج مختلفة من المجتمع، ليكتب هو مع السيد بدير سيناريو الفيلم، الذي يفشل بشدة تصيب أبو سيف بالذهول، بينما نجح الفيلم بشدة بعد ذلك عند عرضه في التليفزيون، وفي المهرجانات المختلفة، حيث إن فكرة أن يدور فيلم بالكامل داخل أسانسير كانت غريبة ومميزة.
عمارة النجوم والمشاهير
بجانب أبطال فيلم غزل البنات اشتهرت البناية بأنها كانت عمارة المشاهير، لأن أغلب الفنانين حرصوا على السكن بها أو أخذ شقة وتحويلها لمكتب يجرون فيها مقابلات العمل أو المقابلات الصحفية بعيدا عن بيوتهم الشخصية، المطرب عبد العزيز محمود كان يسكن بالدور الثالث في الشقة 311 ثم حولها لمكتب وما زالت اليافطة التي تحمل اسم شركته "أفلام عبد العزيز محمود" موجودة على الشقة التي انتقلت ملكيتها لابنته، وفي نفس الدور كان يسكن نجيب الريحاني في الشقة 321 وما زالت تمتلكها ابنته أيضًا، وبجوار الريحاني شقة الموسيقار محمد عبد الوهاب، التي تركها في الثمانينيات، وانتقل إلى الزمالك، في الطابق الثامن كان يسكن الفنان محمد فوزي والذي كان ينزعج بشدة من كثرة خلافات أنور وجدي وليلى مراد، حتى إنه في بعض الأحيان كان يذهب إلى شقتهما ليصلح بينهما ويهدئ الأمور لخلافتهما المتكررة بسبب غيرة أنور الشديدة على ليلى، وانتقلت ملكية شقة فوزي الآن إلى ابنه الدكتور منير.
وهناك أسماء مشاهير كثيرة مرت على شقق العمارة، ومنهم أم كلثوم، اسمهان، ماجدة، الملحن كمال الطويل، ومحمود المليجي، والمخرجون كمال الشيخ، هنري بركات ومحمود ذو الفقار.
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