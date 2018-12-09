انت الان تتابع جريمة الإيموبيليا ثالث فيلم يخرج من عمارة المشاهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ثلاثة أفلام كانت الإيموبيليا السبب في ظهورها، وكأنها تضع نفسها في التاريخ السينمائي كما المعماري، وقصص مستوحاة من أحداث حقيقية تحملها شقق وأسانسيرات العمارة الشهيرة.

تحرير:نجوى عبدالحميد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٠ ص

نجح فيلم جريمة الإيموبيليا في لفت الأنظار ونال إشادة كبيرة بقصته والإخراج والأداء غير المتوقع لأبطاله، وبعد عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الحالية ضمن القسم الرسمي خارج المهرجان، جعل الأنظار تتجه لهذه العمارة الشهيرة الغامضة التي كانت حدثا بتصميمها وضخامتها وكذلك بقاطنيها من المشاهير والنجوم. ولكن الأمر لم يقتصر على ذلك، بل أكد المخرج خالد الحجر، أن قصة الفيلم مستوحاة من جريمة حقيقة حدثت بالفعل في العمارة عندما قتل أحد السكان فتاة ليل وسايس العمارة.

جريمة الإيموبيليا المخرج خالد الحجر كان من الأشخاص المفتونين بهذه العمارة الساحرة التي سكنها، وتردد عليها أغلب نجوم الفن منذ بنائها في عام 1938، ولهذا حرص على أن يكون أحد سكانها عندما أتيحت له الفرصة، وقام بشراء شقة المطربة الراحلة ليلى مراد من ابنها المخرج زكي فطين عبد الوهاب، لتبدأ رحلته داخل العمارة،