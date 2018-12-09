انت الان تتابع السيسي يفتتح أعمال منتدى إفريقيا 2018 (بث مباشر) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤١ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى قاعة المؤتمرات في مدينة شرم الشيخ، لافتتاح مؤتمر إفريقيا 2018 في نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية"، الذي انطلقت فعالياته، أمس السبت، بمشاركة عدد من زعماء القارة الإفريقية وأكثر من 3 آلاف شخص من رواد الأعمال من دول القارة، وشهدت فعاليات أمس عددا من الجلسات منها "شباب رواد الأعمال بإفريقيا"، والتي حضرها الرئيس، وهي الجلسة التمهيدية التي تسبق الافتتاح الرسمي لمنتدى إفريقيا.

وتشمل فعاليات المنتدى، جلسة تحت عنوان "تعزيز الأنظمة الاقتصادية الإقليمية في إفريقيا" والتي تبحث سبل تعزيز التعاون العابر للحدود وفتح أسواق جديدة أمام الكتل الاقتصادية الإفريقية، فيما تنعقد جلسة أخرى حول سياسات الدول في ظل التحولات التي تشهدها ريادة الأعمال في إفريقيا، بمشاركة الدكتورة سحر نصر وزيرة