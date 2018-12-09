انت الان تتابع أكمنة ومداهمة لسرعة ضبط قتلة بائع بطاطا بالجيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:يونس محمد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٩ ص

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من جهودها لسرعة القبض على المتهمين بقتل بائع بطاطا بسبب خصومة ثأرية بالبدرشين، وكشفت التحريات أن مرتكبى الجريمة هما شقيقان، استخدما دراجة بخارية فى تتبع المجنى عليه، ثم إطلاق الرصاص عليه من فرد خرطوش. ونجح رجال المباحث فى الوصول لشاهد عيان للحادث، كما أكدت التحريات تورط الشقيقين فى ارتكاب الجريمة، ومن جانبها تطارد مديرية أمن الجيزة المتهمين فى الأماكن التى يترددان عليها لضبطهما، وتم وضع خطة أمنية والتى شملت عدة أكمنة فى الأماكن التى يتردد عليها المتهمان ومن المتوقع الاختباء فيها.

تعود الواقعة إلى تلقى مركز شرطة البدرشين بالجيزة، بلاغا من المواطنين يفيد مقتل بائع بطاطا بإطلاق النار عليه، وبإجراء التحريات تبين للرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث البدرشين، والنقيب أحمد فايز معاون مباحث المركز، أن شخصين أطلقا النار على الضحية، بسبب خلافات ثأرية بينهم وهربوا عقب ارتكاب الواقعة. وكشفت