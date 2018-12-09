انت الان تتابع حكم محاولة اغتيال «السيسي».. أبرز محاكمات اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - قضايا الإرهاب: محاولة اغتيال السيسي.. خلية ميكروباص حلوان.. لجان مقاومة كرداسة.. قضايا فساد مالي: رشوة البترول.. رشوة موظف الماريوت.. قضايا جنائية: مقتل متهم بقسم شرطة

يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد بجدول حافل من المحطات القضائية، التى تتنوع بين قضايا الإرهاب، أهمها جلسة منتظرة للنطق بالحكم على 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، في القضية 148 عسكرية، وكذلك قضية خلية ميكروباص حلوان، كما يمر قطار المحاكمات اليوم بقضايا فساد مالي، منها محاكمة 3 متهمين بتقديم والحصول على رشوة قيمتها 13 مليون جنيه، مقابل إسناد تنفيذ مشروعات لصالح شركة خاصة، بخلاف قضايا جنائية أخرى، منها تعذيب متهم حتى الموت بقسم شرطة حدائق القبة.

محاولة اغتيال السيسي تصدر اليوم المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها على 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، في القضية 148 عسكرية. نسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص،

محاولة اغتيال السيسي

تصدر اليوم المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها على 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، في القضية 148 عسكرية.

نسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما وجهت لهم اتهامات رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة في أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.

خلية ميكروباص حلوان

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان.

حدثت الواقعة خلال الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظتى القاهرة والجيزة من الأول حتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة محظورة تعمل على منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم، والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعى، بأن انضموا إلى جماعة تدعو لتكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها، وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثانى والعشرين بالمشاركة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وقدموا لبعض المتهمين مأوى وإخفاء الأسلحة النارية ونقل أوراق بها تعليمات لأعضائها لباقى المتهمين لتنفيذها، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين وآخرين بإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بالأسلحة والذخائر وأموال ومعلومات، كما شرعوا فى قتل مجندين عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأعدوا أسلحة نارية وخرطوشا لقتلهم.



كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا باستهداف أفراد الشرطة المعينين بكمين الميزان بطريق القاهرة وأسيوط الزراعى مستخدمين فى ذلك أسلحة نارية وشرعوا فى قتل ضابط الشرطة المعين بالارتكاز الأمنى لجسر المرازيق بالتبين، وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 إبريل 2016.



حرق سيارة شرطة بحلوان

تصدر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حكمها على متهم لاتهامه وآخرين تم الحكم عليهم بإحراق سيارة شرطة في منطقة حدائق حلوان خلال شهر مارس من العام 2015.

يصدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين سامي زين الدين وعفيفي عبد الله المنوفي وسكرتارية حسام عبد الرسول.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة والاشتراك في تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.

اللجان الشعبية بكرداسة

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 70 متهماً بينهم اثنان توفيا و29 هاربا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

منظم حفلات الماريوت

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم محمد عاطف، موظف بقسم الحفلات بفندق "جي نابليو ماريوت" المتهم بالاستيلاء على أموال الفندق.

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، في القضية رقم 12375 لسنة 2016 جنايات التجمع الأول، أن المتهم محمد عاطف، بصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة "موظف بقسم الحفلات بفندق جي نابليو ماريوت"، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، حيث استولى لنفسه وبدون وجه حق على مبلغ 5.156.655 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة بأن استحصل من عملاء الفندق جهة عمله راغبي إقامة الحفلات على مبالغ مالية زاعمًا تحصيل تلك المبالغ لصالح الفندق جهة عمله نظير إبرام التعاقد معهم على خلاف الحقيقة، فتمكن بذلك من الاستيلاء على تلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات.

رشوة البترول

تستأنف الدائرة 18 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، محاكمة 3 متهمين بتقديم والحصول على رشوة قيمتها 13 مليون جنيه، مقابل موافقة شركة تابعة لهيئة البترول، على إسناد تنفيذ مشروعات لصالح شركة خاصة.

كشفت التحقيقات تحصل المتهمين الأول والثانى "محمد.ع"، و"تامر.أ" -موظفين بشركة البترول- على شبه أرباح سنوية من المتهم الثالث "وائل.م" مقابل موافقة شركة البترول على إسناد أعمال لشركته وتقسيم الأرباح السنوية على المتهمين الثلاثة بالتساوى، وقد بلغ ما حصل عليه الثلاثة 13 مليونا و300 ألف جنيه.



تعذيب "زلطة"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، نظر محاكمة رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة "تامر.ف"، و4 أمناء شرطة في اتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت.

أمر المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، في وقت سابق، بإحالة رئيس مباحث حدائق القبة، وضابط و4 أمناء شرطة لمحكمة الجنايات في واقعة مقتل محتجز بالقسم، ونسبت نيابة غرب القاهرة الكلية، للمتهمين اتهامات باستعمال القسوة والعنف والتعذيب حتى الموت والتزوير في محضر رسمي.

ترجع أحداث القضية إلى إلقاء قوة أمنية بقسم شرطة حدائق القبة، القبض على المجني عليه أحمد السيد عيد، وشهرته زلطة، 28 سنة، سائق تروسيكل، في أول يوليو الماضي، لاتهامه بسرقة مكتب محاماة.

وكشفت تحقيقات النيابة تعرض المتهم للتعذيب حتى الموت داخل القسم ثم نقله أفراد الشرطة لمستشفى الزيتون، الذي أكد تعرض المحتجز للضرب، وأحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات بعد ورود تقرير الطب الشرعي والتحريات وسماع شهادة الشهود من المحتجزين.