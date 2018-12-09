انت الان تتابع بني عبيد يحتفل بفوزه على الزمالك: سندعو جميع الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٤ ص

أعلن هرماس رضوان رئيس مجلس إدارة نادي بني عبيد، عن دعوة نادي الزمالك لاحتفالية مرور 10 سنوات على فوز فريقه على الفريق الأبيض في كأس مصر، وقال «هرماس» في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «سيتم دعوة الأندية المصرية لاحتفالية مرور 10 سنوات على مباراة الزمالك التي انتهت بهدف السيد المندوه، موضحًا: «سنقوم بدعوة نادي الزمالك مثله مثل باقي الأندية المصرية في الدوري الممتاز لحضور الاحتفالية الخاصة بهدف الفوز».

وأكد هرماس، أن السيد المندوه صاحب هدف الفوز على الزمالك لم يكن سيشارك في المباراة حينها، إلا أن الجهاز الفني تناسى إحضار الكارنيه الخاص بالمهاجم الأساسي للفريق.وأصدر النادي بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد فيه أن مجلس إدارة النادي يعتزم تكريم الفريق الأول لكرة القدم وجهازه