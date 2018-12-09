انت الان تتابع رئيس الرجاء يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم بنحليب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٣ ص

تحدث جواد الزيات، رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي، عن حقيقة عرضي الأهلي والزمالك لضم مهاجم فريقه المتألق محمود بنحليب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وارتبط اسم بنحليب، تحديدًا بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد ظهوره بشكل رائع مع فريقه الرجاء المغربي، وساهم بشكل واضح في تتويج الفريق ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، بتسجيله 13 هدفًا تصدر بهم لائحة هدافي البطولة، تحت قيادة المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو، مدرب الأهلي السابق.

وأوضح الزيات خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت من برنامج «كورة كل يوم»، الذي يعرض على القناة الأولى، أن ناديه لا يعرف أي شيء عن مفاوضات الأهلي والزمالك، لم تصله أي عروض رسمية لضم بنحليب في الفترة الماضية. وشدد رئيس الرجاء، على تمسك ناديه ببقاء جميع لاعبيه خلال الفترة القادمة، وعلى رأسهم بنحليب