انت الان تتابع انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية بسبب كسر ماسورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٦ ص

أعلنت شركة مياه الإسكندرية، عن انقطاع مياه الشرب عن مناطق غرب الإسكندرية، وذلك بسبب كسر مفاجئ فى ماسورة رئيسية، وأشارت الشركة أنه نظرا لكسر مفاجئ فى ماسورة رئيسية قطر 1000 سم، مغذية لرافع مياه مرغم؛ ما أدى إلى ضعف وانقطاع المياه بمناطق مرغم والكيلو 19 وحتى الكيلو 43 يمين ويسار الطريق الصحراوى ومساكن الحرية وعبد القادر الجديدة وقشوع، وذلك في الساعاة الأولى من صباح اليوم الأحد، وحتى الانتهاء من الإصلاح، وأكدت شركة المياه، على أنه سيتم عودة المياه بعد إصلاح العطل.

يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، صرح في أواخر شهر يوليو الماضي، بأنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد. وأضاف، أن المشروع يهدف إلى إنشاء 5 مكاتب إقليمية لتخدم زمام