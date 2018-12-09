غريفيث يثني على الروح الإيجابية التي تسود مشاورات السويد

أثنى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث على الروح الإيجابية التي يظهرها الطرفان في مشاورات السويد.

وقال: "يعمل الطرفان بطريقة جادة وبناءة في مناقشة تفاصيل إجراءات بناء الثقة والحد من العنف وإطار المفاوضات، ونأمل أن نحرز تقدما خلال هذه الجولة من المشاورات “.

أكد غريفيث من جديد أهمية استمرار ضبط النفس على الأرض، كما دعا الطرفين إلى احترام التزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، قائلا: "اننا نعمل على خلفية وضع هش للغاية في اليمن ونأمل أن يتم الحفاظ على خفض التصعيد على مختلف الجبهات، لإعطاء فرصة لتحقيق تقدم في المشاورات السياسية".