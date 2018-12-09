حكومة فرنسا: عدد الموقوفين في تظاهرات باريس أمس بلغ 1723 شخصا

قالت الحكومة الفرنسية إن عدد الموقوفين في تظاهرات باريس أمس بلغ 1723 شخصا.
واعتقلت حكومة فرنسا المئات من جماعة "السترات الصفراء" يوم أمس في باريس وعدد من المدن.
وتطورت مطالب المحتجين الفرنسيين إلى دعوات لرحيل الحكومة بعد أن اقتصرت، سابقا، على الزيادة في أسعار الوقود.
واضطرت الحكومة إلى تعليق قرار الزيادة قبل أن تقوم بإلغائه كلية عقب احتجاجات عنيفة.
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