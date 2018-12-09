شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة"الوفد مع الناس" تتلقى طلبات إقامة الفعاليات لتوفير احتياجاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت اللجنة المشرفة على مبادرة " الوفد مع الناس"، برعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، على جمع ومناقشة الأفكار والمقترحات، وتحديد أولويات المواطنين داخل الجيزة لدراستها وتنفيذها على أرض الواقع مع رؤساء وأعضاء لجان شمال الجيزة.

وبحسب بيان للجنة، اتفق الجميع على أن المبادرة تعتمد على وضع خطة التنمية المستدامة قصيرة المدى للتفاعل مع الجماهير، من خلال عمل اللجان العامة والفرعية بالمحافظات، والعمل على حل مشاكلهم عن طريق قيادات الحزب، وتقديم الخدمات عن طريق نواب الوفد.

وأكدت اللجنة المشرفة على المبادرة، على أهمية وضع خطة طويلة المدي لجميع اللجان تهدف الي عودة حزب الوفد للشارع المصري من جديد وتفعيل الدور السياسي والثقافي والاجتماعي والخدمي، خاصة أن هذا هو الهدف الرئيسي من المبادرة التي اكد عليها السيد المستشار رئيس الحزب

وأضافت اللجنة أنها ليس لها أي علاقة بالتشكيل الحزبي أو الهيكل التنظيمي للجان الوفد بالمحافظات، خاصة أن هذا هو دور رئيس الوفد والسكرتير العام للوفد، لافتة إلى أنها لجنة مؤقتة وعملها هو وضع خطة استراتيجية طويلة المدي واخري متوسطة المدي لتنفيذ اهداف المبادرة من خلال تجهيز مقرات رئيسية في اماكن مميزة وسط ميادين وشوارع رئيسية في المحافظة لسهولة الوصول اليها من قبل المواطنين، وتعمل ايضا هذه المقرات كغرف عمليات، وذلك لوضع المبادرة في المسار المحدد لها.

وأشارت اللجنة، إلى أنه عقب الانتهاء من فعاليات المبادرة بالجيزة سوف تنتقل المبادرة إلى محافظة القاهرة، ثم إلى باقى محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن المبادرة سوف تستمر على مدار العام فى جميع محافظات مصر، وذلك من خلال تنفيذ جدول زمنى للفعاليات لضمان نجاح التنمية المستدامة التى تهدف اليها المبادرة. ولعودة حزب الوفد الى الشارع السياسي.

وأكدت اللجنة أنها سوف تتلقي طلبات الفعاليات ، من اللجان الفرعية لحزب الوفد بجنوب الجيزة حتي يوم السبت القادم، والتى تضم تحديد نوع الفعالية وتحديد المكان والزمان، لتقوم اللجنة بتوفير كافة المستلزمات وجميع المتطلبات التى تحتاجها الفعالية.