شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية:" "أفريقيا 2018" سيكون له دور فى عودة مصر لريادة القارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مؤتمر أفريقيا 2018، فاتحة خير على الدولة المصرية والدول الأفريقية المشاركة، من خلال توفير مشروعات استثمارية كبرى في هذه الدول.
وأكدت فى بيان اليوم أن المؤتمر، سيكون له دور بارز في عودة مصر بقوة إلى ريادة أفريقيا ومساعدة دولها في التنمية بكافة مستوياتها.
وأشادت بتوقيع اتفاقيات مع شركات ومؤسسات عريية ودولية ومنها توقيع اتفاقيتين مع الصندوق الكويتي للتنمية لصالح مشروع مصرف بحر البقر وإنشاء 4 محطات تحلية للمياه في جنوب سيناء، بقيمة إجمالية 2.28 مليار جنيه، بجانب العقود الاستثمارية بقناة السويس.
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