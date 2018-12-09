محمد الحجار: محمد الحوت مثال يحتذى في الحفاظ على المال العام

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "شركة ​طيران الشرق الأوسط​ ورئيس مجلس إدارتها ومديرها العام ​محمد الحوت​ مثال يحتذى في الحفاظ على المال العام، وفي تطوير ونجاح هكذا نوع من الشركات. اضاف قائلا "إستحوا على حالكم".

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