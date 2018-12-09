التليغراف: هل سيدون التاريخ تريزا ماي على أنها أسوأ رئيسة وزراء لبريطانيا؟

اشارت صحيفة "صنداي تليغراف"حول أزمة خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ تحت عنوان "هل سيدون التاريخ ​تريزا ماي​ على أنها أسوأ رئيسة وزراء لبريطانيا؟"، الى إنها ستكون دمرت نفسها ومنصبها إذا خسرت التصويت المزمع يوم الثلاثاء القادم في مجلس العموم على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

ودعا الصحيفة ماي إلى الاستقالة في كل الأحوال فهي مَن اختارت أن تمضى قدما في التصويت. واوضحت إن الكثير من البرلمانيين يعتقدون أن التصويت المرتقب هو الأكثر أهمية في مسيرتهم داخل البرلمان، واشارت إلى أن بريطانيا لم تشهد انقساما كهذا منذ عام 1972 حين مرر مجلس العموم مشروع قانون مهد لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.