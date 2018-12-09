النشرة: ضباب كثيف يلف منطقة حاصبيا

افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أن "​الضباب​ الكثيف يلف منطقة حاصبيا منذ ساعات الفجربحيث حجب الرؤية وعرقل حركة السسير في ظل موجة من البرد بالرغممن انحسار العاصفة، وليلا تساقطت ​الثلوج​ على مرتفعات ​جبل الشيخ​، من جهتها طلبت ​قوى الأمن الداخلي​ من السائفين القيادة بحذر خوفا من خطر الإنزلاقات

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