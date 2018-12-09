الفرزلي: نحن نريد الحريري برئاسة الحكومة ولكن لا نستطيع الانتظار اكثر

اشار نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ الى ان ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ يواجه مشكلة، لا رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ قادر على تشكيل الحكومة، ولا الفريق الاخر يريد التنازل، والرئيس عون لا يستطيع الانتظار 6 سنوات لتشكيل حكومة، وهناك حل العودة الى مجلس النواب، واكد ان هذا العمل ليس ضد الحريري. اضاف "نحن نريد الحريري ب​رئاسة الحكومة​ ولكن لا نستطيع الانتظار الى ماشاء الله كي تتشكل الحكومة.

واستغرب الفرزلي في حديث اذاعي، "عدم القبول بصيغة الـ32 وزيرا التي تم عرضها، وسأل عن المطلوب؟" واوضح ان وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ قام بجهود جبارة في اطار ازالة التعقيدات الحكومية. واوضح ان الرئيس عون سيذهب الى مجلس النواب كي لا يبقي الازمة الحكومية في كنفه، وكي تتحمل القوى السياسية مسؤوليتها.