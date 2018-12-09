إعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنخ "غريب أمر وزارة مكافحة الفساد،فجأة انتفضت ضد نجاحات شركة طيران الشرق الأوسط التي تسعى لتطوير وتعزيز اسطولها،استجابة لأرقى المعايير، بخلفيات الكل يعرفها والتي تستهدف هذا ​القطاع العام​ الناجح،وتتناسى وتغض النظر عن كل الموبقات الأخرى المحمية و الصفقات المشبوهة"، مضيفا :"قولوا بصراحة ماذا تريدون".

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله:نستغرب انتفاضة وزارة مكافحة الفساد ضد نجاحات طيران الشرق الأوسط على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .